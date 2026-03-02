日清焼そばU.F.O.の発売50周年を記念してソース・麺・具材・ふりかけを「究極進化」させた「日清焼そばエクストリームU.F.O.」が2026年3月2日に登場しました。通常のU.F.O.と比べて「ソースの濃さが約110％にアップ」「麺の太さが約114％にアップ」「肉具材の体積が約169％にアップ」「ふりかけの量が約130％にアップ」という豪華仕様とのこと。通常版U.F.O.とエクストリームU.F.O.を比べられるセットがGIGAZINE編集部に届いたので