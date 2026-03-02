２日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンが、この日、オリックスと強化試合を行うことを報じた。この日の番組では、ＷＢＣにまつわる“お金”など様々な話題を特集。今回、最も注目を集めるドジャース・大谷翔平投手について、年俸が約１０７億円（約７０００万ドル）に対し、広告収入が約１５５億円（約１億ドル）と世界トップであることを報道。