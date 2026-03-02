都市の名称を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「河内」の意味は？中国語で「河内」と表す都市はなんでしょう？ヒントは、ベトナムに位置していますよ。いったい、中国語で「河内」と表す都市とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ハノイ」でした！「河内」は「ハノイ」を表す中国語です。ハノイは、ベトナムの首都で、政治と歴史