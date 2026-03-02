大阪地検トップの検事正だった北川健太郎氏から性被害を受けたと訴えている現職の女性検事が3月2日、同様の問題の再発防止を求めて、第三者委員会による調査を実施するよう求める要望書を法務大臣と検事総長に宛てて提出した。あわせて、職員のハラスメント被害に適切に対応しなかったなどとして、検事総長を含む検察幹部ら15人について、公務員職権濫用罪や証拠隠滅罪などの疑いで告訴・告発した。女性検事は、東京・霞が関で開い