女子プロゴルファーの寺岡沙弥香（23）がニトリ（本社札幌市）と所属契約を結んだ。同社が2日に発表した。同社所属契約プロは永峰咲希、岡山絵里、小祝さくら、松田鈴英、佐藤心結、菅楓華、六車日那乃、福田萌維、寺岡沙弥香の9人となった。大阪府出身の寺岡は22年日本女子アマで優勝。24年のプロテストでトップ合格。ルーキーイヤーの25年はNEC軽井沢72で2位、ヨネックス・レディースで3位に入った有望株だ。ニトリとの所