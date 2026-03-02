アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、自民党はきょう緊急の会合を開き、エネルギーの供給などについて関係省庁から説明を受けました。自民党小林政調会長「中東の安定は言うまでもなく、我が国の安全保障、そして国民生活に直結する死活的に重要な課題です。これがさらにエスカレートするとすれば世界経済にも大きなインパクトを与えかねない非常に重大な問題だ」緊迫化する中東情勢を受けて、自民党はきょう午後、