◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合に臨む。試合に先立って行われた会見に出席した岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は、「どこの（国の）ピッチャーも野手もどの国も良い選手ばかりだと思うので、頑張ります」と意気込みを語った。初めてのメジャーキャンプを切り上げ