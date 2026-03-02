きょうも続くアメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬。さきほど、イランの高官が「アメリカと交渉しない」とSNSに投稿するなど、事態の鎮静化は見通せない状況です。アメリカトランプ大統領「現在も全力をあげて作戦を継続しており、全ての目標が達成されるまで続く」1日、こう表明したトランプ大統領。ニューヨーク・タイムズに対し、作戦について「必要なら4週間から5週間くらい続ける」との認識を示しました。別のインタビ