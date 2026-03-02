歌舞伎俳優の片岡愛之助（53）が1日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。妻で女優の藤原紀香(54)とともに夫婦で親交を持っている大物アーティストについて言及した。MCの山崎育三郎が「ご夫婦で仲良くされている大物ミュージシャンの方がいるとうかがったのですが…」と切り込むと、愛之助は「B'zの稲葉さん。松本さんもですけど」と、ロックバンド「B'zの」稲葉浩志、松本孝弘と親交が深い