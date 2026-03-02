つまみやすい幅広麺で人気の「ベビースタードデカイラーメン」から、屋台気分を楽しめる期間限定フレーバーが登場♡焼トウモロコシとたこ焼という、思わず手が伸びる王道屋台グルメの味わいを再現。おうちにいながら、香ばしい屋台めぐり気分を楽しめる新作です。 香ばしさ広がる限定2味 屋台の香ばしさをぎゅっと閉じ込めた、食べ比べも楽しい2つの限定フレーバーが登場。