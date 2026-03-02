タイ国籍の当時12歳の少女が東京・文京区のマッサージ店で性的なサービスをさせられていた事件で、店の経営者の男の初公判が行われ、男は起訴内容を否認しました。東京・文京区のマッサージ店経営、細野正之被告（52）は、当時12歳のタイ国籍の少女に必要な年齢確認をせず、自身に対してみだらな行為をさせた罪や、男性客に性的なサービスをさせた罪などに問われています。きょう、東京地裁で行われた初公判で、細野被告は「未成年