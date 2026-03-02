クマ対策を講じた企業の地域別割合東京商工リサーチは2日までに、全国各地でクマ被害が多発したことを受け、7.8％の企業が何らかの対策を講じたとするアンケートの結果を公表した。2025年にクマの出没が相次いだ東北は27.8％と最多で、他の地域と比べて企業の危機感が強いことを示した。地域別の割合は北陸が19.7％、北海道が18.0％と続いた。西日本は東日本と比較して対策を迫られた企業が少なく、九州は0.8％、四国は1社もな