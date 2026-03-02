スギ花粉の飛散が、ピークを迎えています。週末のスギ林からは、花粉が大量に飛散している様子が見られました。 【写真を見る】煙のように舞い上がる…“スギ花粉”がピーク 滋賀･岐阜から名古屋方面にやってくる スギ林で調査 （桜沢信司気象予報士 2月28日）「滋賀県米原市です。3週間前、こちらで花粉の調査を行いました。きょうは花粉の粒が大きくなって、黄色っぽくなっています。もう開いているかもしれません