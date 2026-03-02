気象庁によりますと、関東甲信地方では、あす３日から４日にかけて、南岸低気圧の影響で、山沿いや山地を中心に大雪となり、関東地方南部の平地でも積雪となる所があるということです。 【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？3月2日（月）～3月7日（土）の雪雨シミュレーション 積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意、また、関東地方の海上では、４日はうねりを伴った高波に警戒