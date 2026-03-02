＜ダイキンオーキッドレディス 事前情報◇2日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)◇6610ヤード・パー72＞5日から始まる今季の国内女子ツアー開幕戦を前に、那覇空港で花束贈呈セレモニーが実施された。2日には2024、25年と大会連覇中のディフェンディングチャンピオン・岩井千怜と、昨季の米女子ツアーでルーキーイヤーながら初優勝を果たした岩井明愛をお出迎え。花束で歓迎された。〈連続写真〉左肩がポイントだった岩井千怜の新スイン