＜HSBC女子世界選手権最終日◇1日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞笹生優花は先週の「ホンダLPGAタイランド」、そして今大会と2週連続で出場した。予選カットのない4日間大会をともに推薦でエントリー。優勝しなければポイントは得られないため、この2試合での獲得ポイントはゼロ。代わりに、たくさんの収穫を得た。