鈴木愛が自身のインスタグラムを更新。米国アリゾナでの合宿を終えて帰国したことを報告。練習だけではなく、米国男子ツアー「WMフェニックス・オープン」を観戦するなど勉強になることは多かったが、「ただトラブル続きの合宿で今までで1番最悪の合宿でした」とも明かした。【実際の投稿】「最悪の合宿」を動画で公開鈴木に襲い掛かったトラブルとは「行きの飛行機取り遅れる寸前から始まり、何回もボールが飛んできて殺されそう