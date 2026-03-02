フィギュアスケート・ペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手（24）が2日、出身地である兵庫県の宝塚市役所に凱旋しました。2日午後3時ごろ、宝塚市役所に現れた三浦璃来選手は、廊下の両端に並んだ市職員らから「おめでとう」の掛け声や拍手を浴びながら、市長を表敬訪問しました。三浦選手は兵庫県宝塚市出身。先月行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・ペアに