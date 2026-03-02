AKB48の“ベビーフェイスなお姉さん”として知られる高橋彩音（高＝はしごだか）が2日、都内で初写真集『ひとり姉妹』発売記念会見を開催した。【全身ショット】会見ですらり美脚を大胆披露した高橋彩音東京湾を臨む都心のスタジオと日本屈指の美しいビーチが広がる宮古島を舞台に、高橋が日常と非日常をめぐるファンタジックな一冊となっている。宮古島では全日晴天に恵まれた最高のロケーションで、伝統的な古民家からさとう