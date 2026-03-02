東京市場まとめ 1.概況 日経平均は前営業日比874円安の57,976円で反落して取引を開始しました。米国とイスラエルがイランへの軍事攻撃を始め、イランの最高指導者ハメネイ師の死亡が報じられるなど、地政学リスクの高まりからリスク回避の売りが出ました。序盤に大きく下げた日経平均は、9時29分に1,564円安の57,285円で、この日の安値をつけました。その後は持ち直し、下げ幅を縮小した日経平均は899円安の57,950円で前引けとな