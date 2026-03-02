3月に入り各地で春本番の暖かさとなる中、1日、愛知・稲沢市の神社で伝統行事の「はだか祭」が行われました。近隣の名古屋市では最高気温が19.7度まで上昇。2024年から参加を認められた女性団体も参加して、夕方からは『神男』が登場し、約1万人の下帯姿の男たちが神男に触れようと一斉に群がり、祭りは最高潮を迎えました。そして一夜明けた2日朝、「はだか祭」で奉納された約4トンの巨大な大鏡餅が切り分けられ、無病息災を願う