2025年の被災42市町村の人口増減（12年との比較）東日本大震災と東京電力福島第1原発事故で甚大な被害が出た岩手、宮城、福島3県の42市町村について住民基本台帳を基に2025年の人口を調べた結果、9割に当たる38市町村で、住民の死亡・行方不明や避難によって大幅に減った震災翌年から、さらに減少していることが2日、分かった。約半数の20市町村では20％以上減っていることも確認。震災から15年を経てもなお流出に歯止めがかから