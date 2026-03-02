◇強化試合侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日京セラＤ）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合に臨む。試合に先立って井端監督が会見を行い先発メンバーを発表。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は、コンディション面を考慮されには名を連ねなかった。試合前に行われた会見で井端監督は「やっと本番が近づいた」と表情を引き締