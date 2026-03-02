アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬は2日も続いています。トランプ大統領は軍事作戦の終了まで「4週間程度かかる」という見方を示しました。アメリカトランプ大統領「戦闘作戦は現在も全勢力で継続中で、我々の目標が全て達成するまで続ける」トランプ大統領は1日、SNSに動画を投稿し、イランへの軍事作戦が順調に進んでいると誇示しました。また、インタビューでは軍事作戦の終了まで「4週間程度」かかるとの見方を