3月に入り、少しずつ暖かい日も増えてきました。2月26日のウェザーマップ社の発表によれば、今年の桜の開花予想は東日本を中心にかなり早めで、全国で最初の開花は東京で3月16日頃だそうです。お気に入りのスイーツ片手に、近くの公園などでお花見などもいいですね。2026年3月の新作5品まとめ(3月3日発売予定)本記事では、ファミリーマートで3月3日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2