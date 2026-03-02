侍ジャパンの山本由伸投手（２７＝ドジャース）、岡本和真内野手（２９＝ブルージェイズ）が２日にチームに合流した。投打の要が出そろった。主軸としての活躍にも期待が高まる岡本はチームバスに乗ってナインとともに球場入り。エースとして強力投手陣を引っ張る山本はチームバスからやや遅れる形で１人球場入りすると、ゆったりとしたスウェット姿で「お疲れ様です」と報道陣やスタッフにあいさつをしながら球場内へと入って