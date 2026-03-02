夢枕に立った亡き恩師のメッセージを胸に戦う。ボクシング三大世界戦（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）に出場する松本流星（２７＝帝拳）が２日、都内で同級４位・高田勇仁（２７＝ライオンズ）とのダイレクトリマッチの初防衛戦に向けた練習を公開。日大ボクシング部所属時の監督だった故梅下新介さん（享年５１）が、昨晩就寝した後、夢に現れたことを明かし、天国に勝利を届けることを誓った。昨年９月の前戦は偶然のバッティン