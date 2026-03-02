メ～テレ（名古屋テレビ） 緊迫するイラン情勢。東海地方にも影響が出る可能性があります。 アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃。 イランも反撃し、周辺国にも被害が相次いでいます。 緊迫した情勢が長引けば、東海地方にも影響が――。 9月以降に愛知・名古屋を中心に開催されるアジア・アジアパラ競技大会には、イランなどの中東諸国も参加する見通しですが…。 2日に名古屋市で開かれた大会