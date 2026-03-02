アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/02営業日時点＝ 上海重油 6.08％ 大連ポリエチレン 2.98％ 大連とうもろこし 1.27％ 上海銅 0.7％ 上海異形鉄筋 0.42％ 上海ゴム 0.05％ ＊数値は前日比％