メインシナリオ・・・きょう、2月19日の安値1.3434ドルを下抜き、直近の安値を更新し、下値探り再開が示唆されている。きょう、1月19日以来の安値水準となる1.3352ドルまで一時下落しており、1月19日の安値1.3331ドルや昨年12月17日の安値1.3312ドル、昨年12月9日の安値1.3288ドルが目先の下値目標になっている。昨年12月9日の安値1.3288ドルを維持できないようなら、昨年12月2日の安値1.3180ドルを試す可能性がある。 サブシ