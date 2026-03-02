“学歴詐称疑惑”がきっかけで、静岡･伊東市政に混乱をもたらした田久保真紀前市長。先週2月27日･金曜日、地方自治法違反の疑いで静岡地検に書類送検されました。（伊藤 薫平 キャスター）「前市長の書類送検に伊東市民はどのように思っているのでしょうか」（伊東市民）「疑惑のことをすべてはっきりしてもらいたい」（伊東市民）「責任は感じてほしい、市民に対して」これまで伊東市では、学歴詐称疑惑を発端に、田久保前