国際バスケットボール連盟（ＦＩＢＡ）は２日、２０２７年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア１次予選の４試合を延期することを発表した。米国とイスラエルがイランを攻撃し、中東情勢が緊迫化している影響はスポーツ界にも出ている。