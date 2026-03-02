開幕投手に決まった中日・柳裕也投手が２日、ナゴヤ球場での投手練習に参加した。１日のＤｅＮＡとのオープン戦（バンテリンドーム）の試合後に、井上監督が柳の開幕投手決定を明言。２年ぶり２度目の大役に「（開幕戦の）あの空気感は１年間に１回しかない緊張感。（高橋）宏斗や金丸がいない中で、監督がいろいろ考えられての（決断）ってのは理解している。役目を果たせるように頑張りたい」と決意を新たにした。開幕は３