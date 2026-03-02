オーストラリア代表のトラビス・バザナ内野手が２日、初のＷＢＣを心待ちにした。この日はソフトバンクＢ組との強化試合（サンマリン）が予定されていたが、雨天中止。室内練習場で練習も行い、デービッド・ニルソン監督とともに会見に出席した。現在２３歳のバザナは、２４年７月のＭＬＢドラフト全体１位でガーディアンズから指名された左打ちの二塁手。２４年のプレミア１２で代表に選出されたが、ＷＢＣ出場は今回が初とな