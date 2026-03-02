アーティスト・AIが、1日放送のTBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜後10：00）に出演。家族とのリモート中継やインタビューを通して、素顔をのぞかせながらこれまでのキャリアや人気曲の誕生秘話などを明かした。【写真】「素敵な家族」「愛があふれていますね」AI＆夫＆長男＆長女の“顔出し”家族4ショット番組には、夫で音楽集団・カイキゲッショクのHIRO、長女・平和さん、長男・博愛さんがインタビュー出演し、妻や母と