アイドルグループ「ラフ×ラフ」の齋藤有紗さんが2026年3月1日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。岩手県遠野市で発行されている「カッパ捕獲許可証」を取得したことを報告しました。 【写真を見る】【 ラフ×ラフ・齋藤有紗 】 「カッパ捕獲許可証」取得を報告「これでいつでも捕まえられます」笑顔ショット公開齋藤さんは「なんと！資格を得ました!!『カッパ捕獲許可証』です」と綴り、「これで、いつでもカッパを捕ま