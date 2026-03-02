タレントで実業家の板野友美（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。食した生魚から魚介類に寄生している寄生虫「アニサキス」による食中毒になったことを明かした。この日昼頃に更新したストーリーズで「悲報」と報告。「またアニサキスになりました…」とだけ伝えた。板野は2022年6月に自身のYouTubeチャンネルで、「アニサキスがいました」と公表。当初受診した病院では十二指腸潰瘍の診断で薬を処方されたが改善せず