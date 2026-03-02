シュークリーム専門店のビアードパパは、2026年3月1日から「苺ホワイトチョコシュー」と「クッキーアンドクリームシュー」を期間限定で販売しています。手土産にもぴったりのラインアップビアードパパが3月1日に発売を開始した、期間限定のシュークリームは2種類。どちらも見逃せないラインアップになっています。春を感じられる「苺ホワイトチョコシュー」 去年も好評だった「苺ホワイトチョコシュー」が、今年は春咲くビジュアル