サッカーJ1ファジアーノ岡山は、きのう（1日）ホームで名古屋グランパスと対戦しました。カマタマーレ讃岐の結果とあわせてお伝えします。 （ファジアーノのサポーター）「そろそろ勝つんじゃないですか。そろそろ待ってます」「きょうは勝ちます。絶対勝ちます」「ファジアーノ勝って！」 開幕から3試合勝ち星のないファジアーノ岡山。ホームで名古屋グランパスを