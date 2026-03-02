温室桃の授粉作業が岡山県勝央町で最盛期を迎えています。露地栽培では3月下旬に開花する桃の花がすでに満開です。 【写真を見る】温室桃の受粉作業が最盛期県内で唯一温室で桃を育てている石川さんの農場【岡山・勝央町】 県内で唯一温室で桃を育てている石川さんの農場です。気温が20度前後となる温室の中では5品種30本の桃が栽培されており、桃の節句を前に現在、授粉作業が最盛期を迎えています。 きょう（2日）から授粉