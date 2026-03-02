瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で雨が降っています。3月2日夜も広く雨雲がかかるでしょう。 3月3日の午前も雨が降りますが、午後は次第に曇りになる見込みです。海沿いを中心に風がやや強く吹くため、強風や高波に注意してください。朝の最低気温は岡山と高松で9度、津山で7度でしょう。2日朝よりも気温が高くなります。日中の最高気温は、岡山、津山、高松で13度の予想です。2日と同じくらいかやや低くなります。水曜日は曇