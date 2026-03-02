ドイツの地で躍動を続ける日本代表MFを海外メディアが絶賛している。現地２月28日に開催されたブンデスリーガ第25節のレバークーゼン戦に先発した佐野海舟は、攻守に奮闘。強豪からの勝点１奪取に貢献した。海外スポーツメディア『SPORTS DUNIA』はこの一戦の採点記事で、７点を与え、こう称賛した。 「彼の凄まじい運動量は際立っていた。中盤で驚異的な11回のボールリカバリーを成功させ、レバークーゼンのリズムを絶