2日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5134枚だった。うちプットの出来高が8791枚と、コールの6343枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の474枚（38円高88円）。コールの出来高トップは6万5000円の794枚（20円安14円）だった。 コールプット 出来高