2日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2451枚だった。うちプットの出来高が1678枚と、コールの773枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の242枚（82円高256円）。コールの出来高トップは6万2000円の129枚（250円安550円）だった。 コールプット 出来高