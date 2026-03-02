2日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は82枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは7万5000円の3枚（25円安25円）だった。プットのの合計出来高は77枚。プットの出来高トップは1万円の39枚（4円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格