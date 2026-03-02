2月は冬型の気圧配置が長続きしないひと月となりました。このため、北日本では平均気温が統計開始以降最も高かったということです。気象庁はきょう、2月の天候に関する速報値を発表しました。それによりますと、2月上旬には強い冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に記録的な大雪となりました。しかし、北日本では日本海を進む低気圧に向かって暖かい空気が流れ込んだ影響で平年より気温が高くなったということです。さらに中旬