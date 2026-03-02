文化庁は２日、今年度の芸術選奨文部科学大臣賞と同新人賞の受賞者を発表した。大臣賞は、大ヒット映画「国宝」での手腕が評価された李相日監督（５２）（映画部門）や、長編「二月のつぎに七月が」を刊行した小説家の堀江敏幸さん（６２）（文学部門）、弾き語りものまねなどで活躍するタレントの清水ミチコさん（６６）（大衆芸能部門）ら２３人に決まった。新人賞は、俳優の広瀬すずさん（２７）（映画部門）ら２２人と１組に