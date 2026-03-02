回転寿司チェーン・くら寿司は、6日より期間限定で人気スポーツアニメ『ハイキュー!!』とのコラボキャンペーンを全国の店舗で開催する。登場キャラクターをイメージした限定メニューや、オリジナルグッズが登場する。【写真一覧】主人公・日向翔陽をイメージした『烏野高校のオレンジコーラ』など、コラボメニューやオリジナルグッズ◆登場校＆キャラクターをイメージしたコラボメニューが4品TVアニメ『ハイキュー!!』は、古舘