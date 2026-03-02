映画「国宝」の監督李相日さん文化庁は2日、2025年度芸術選奨の文部科学大臣賞を大ヒットした映画「国宝」の監督李相日さん（52）や、タレントの清水ミチコさん（66）ら23人に贈ると発表した。新人賞には、人気アニメ「鬼滅の刃」で主人公の竈門炭治郎を演じた声優花江夏樹さん（34）ら22人と1組を選んだ。17日に東京都内で贈呈式を行う。李さんは歌舞伎を題材とした小説を映像化し、邦画実写作の歴代興行収入1位の記録を22年