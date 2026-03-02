愛媛県西条市は2日、高橋敏明市長（67）が市職員との協議中に「ばかやないんか」「出て行け」などと怒鳴った2件の言動について、パワーハラスメント行為に当たるとする報告書を公表した。対応した職員が心身の不調で休職したり、精神面での不調を感じたりしたという。一部市議からパワハラではないかとの指摘があり、昨年11月、職員を対象にアンケートを実施。弁護士による調査委員会が結果を分析していた。高橋氏は愛媛大教